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Венолгон гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах 911 Ваша служба порятунку (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Венолгон гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах 911 Ваша служба порятунку (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Харків
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Доступно в 61 аптеках у Харків
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
55,30
Економія при броні:
-1,95 грн
53,35
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,78
Економія при броні:
-2,19 грн
52,59
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
56,29
Економія при броні:
-7,43 грн
48,86
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
56,74
Економія при броні:
-2,45 грн
54,29
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
55,25
Економія при броні:
-2,93 грн
52,32
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
55,59
Економія при броні:
-2,29 грн
53,30
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
57,14
Економія при броні:
-3,88 грн
53,26
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
56,12
Економія при броні:
-3,48 грн
52,64
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,79
Економія при броні:
-3,65 грн
51,14
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
55,67
Економія при броні:
-3,09 грн
52,58
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
56,22
Економія при броні:
-2,95 грн
53,27
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
56,37
Економія при броні:
-3,49 грн
52,88
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
56,70
Економія при броні:
-3,87 грн
52,83
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
57,66
Економія при броні:
-3,53 грн
54,13
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
55,87
Економія при броні:
-7,04 грн
48,83
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
55,77
Економія при броні:
-6,94 грн
48,83
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
56,41
Економія при броні:
-3,15 грн
53,26
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,53
Економія при броні:
-2,68 грн
61,85
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 181-Б
5.2 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,11
Економія при броні:
-3,26 грн
61,85
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
56,51
Економія при броні:
-7,28 грн
49,23
грн
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