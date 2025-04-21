Київ
Бодяга гель для тіла від синців та забоїв 911 Ваша служба порятунку (Bodyaga body gel for bruises and bruises 911 Your emergency)

Бодяга гель для тіла від синців та забоїв 911 Ваша служба порятунку (Bodyaga body gel for bruises and bruises 911 Your emergency)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 44 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,12
Економія при броні: -2,44 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,62
Економія при броні: -2,09 грн
45,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
48,75
Економія при броні: -3,22 грн
45,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
46,91
Економія при броні: -2,23 грн
44,68 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
49,45
Економія при броні: -3,38 грн
46,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
49,14
Економія при броні: -3,07 грн
46,07 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
48,03
Економія при броні: -3,35 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,14
Економія при броні: -2,46 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,24
Економія при броні: -2,56 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,73
Економія при броні: -3,05 грн
44,68 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
46,70
Економія при броні: -2,02 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,98
Економія при броні: -2,06 грн
45,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,85
Економія при броні: -3,17 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
69,11
Економія при броні: -2,44 грн
66,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
46,92
Економія при броні: -2,24 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,31
Економія при броні: -2,63 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,06
Економія при броні: -2,38 грн
44,68 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
48,81
Економія при броні: -3,14 грн
45,67 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,40
Економія при броні: -2,72 грн
44,68 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
46,30
Економія при броні: -1,62 грн
44,68 грн
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