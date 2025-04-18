Київ
Бодяга гель для тіла від синців та забоїв 911 Ваша служба порятунку (Bodyaga body gel for bruises and bruises 911 Your emergency)

Бодяга гель для тіла від синців та забоїв 911 Ваша служба порятунку (Bodyaga body gel for bruises and bruises 911 Your emergency)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 147 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,21
Економія при броні: -2,53 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,91
Економія при броні: -3,23 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
46,70
Економія при броні: -2,02 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
48,61
Економія при броні: -2,94 грн
45,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
58,23
Економія при броні: -2,51 грн
55,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
46,34
Економія при броні: -1,66 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
46,35
Економія при броні: -1,67 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
48,36
Економія при броні: -2,29 грн
46,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
48,04
Економія при броні: -3,36 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,88
Економія при броні: -3,20 грн
44,68 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
43,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,45
Економія при броні: -2,77 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,12
Економія при броні: -2,44 грн
44,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,54
Економія при броні: -2,86 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
46,70
Економія при броні: -2,02 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
46,32
Економія при броні: -1,64 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,54
Економія при броні: -2,86 грн
44,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,59
Економія при броні: -2,81 грн
44,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,72
Економія при броні: -1,95 грн
45,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
48,54
Економія при броні: -1,87 грн
46,67 грн
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