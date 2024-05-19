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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Бодяга" гель для тіла від синців та забоїв тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Київ (904196) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
41,08
Економія: -7,63 грн
33,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
53,76
Економія: -9,34 грн
44,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
52,54
Економія: -8,12 грн
44,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
37,62
Економія: -4,16 грн
33,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
39,15
Економія: -5,57 грн
33,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (2)
38,41
Економія: -4,83 грн
33,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
49,56
Економія: -5,15 грн
44,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (3)
38,33
Економія: -4,84 грн
33,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
38,80
Економія: -5,31 грн
33,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
40,92
Економія: -7,21 грн
33,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (2)
39,91
Економія: -6,07 грн
33,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
38,63
Економія: -4,96 грн
33,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
35,84
Економія: -2,34 грн
33,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
39,37
Економія: -5,66 грн
33,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (1)
52,87
Економія: -8,27 грн
44,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
40,10
Економія: -6,65 грн
33,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
37,55
Економія: -4,06 грн
33,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (2)
38,29
Економія: -4,52 грн
33,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (2)
38,48
Економія: -4,33 грн
34,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
38,48
Економія: -4,99 грн
33,49 грн