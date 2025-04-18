Київ
Біфас фемілі фреш деліце шампунь для волосся (Byphasse family fresh delice hair shampoo)

Біфас фемілі фреш деліце шампунь для волосся (Byphasse family fresh delice hair shampoo)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 162 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
271,66 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
273,74 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
274,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
279,96 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
279,96 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
280,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
279,96 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
279,96 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
279,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
310,00 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
310,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
272,03 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
273,61 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
273,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
271,89 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
272,31 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
273,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
272,22 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
273,56 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
273,57 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
213,00 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
234,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
272,77 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
273,08 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
274,16 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
234,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
310,00 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
310,00 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
310,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
234,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
280,00 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
234,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
273,20 грн
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DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
273,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
310,00 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
310,00 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
310,00 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
310,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
259,30 грн
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