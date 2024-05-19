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Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл папайя, маракуйя, манго - Київ (895142) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
254,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
224,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
222,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
224,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
225,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
253,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
223,83 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (3)
252,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
222,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
254,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (3)
248,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (1)
292,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
180,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (2)
249,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
254,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
249,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
248,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
Всього: упаковка (2)
293,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (2)
224,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Всього: упаковка (1)
293,63 грн