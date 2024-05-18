Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиШампуніByphasse Family fresh delice шампунь для волоссяЦіни в аптеках

Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл папайя, маракуйя, манго - Харків (895142) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
251,03 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
225,66 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
226,75 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
264,98 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
250,16 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
263,66 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
251,26 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
248,52 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
226,43 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
223,68 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
225,57 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
251,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Всього: упаковка (2)
251,43 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
224,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
222,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
253,45 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (2)
224,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (1)
224,18 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
Всього: упаковка (2)
248,62 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
249,94 грн