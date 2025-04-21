Гель-бальзам для тіла з бішофітом 911 Ваша служба порятунку (Gel-balm for body with bischofite 911 Your rescue service)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,51
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,22
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,35
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
66,26
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
66,45
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
66,52
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
55,13
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,05
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,77
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,60
Економія при броні: -2,91 грн
Техмедсервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
1.2 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,02
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 69/1-А
110.6 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
77,74
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.6 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
78,73
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
111.2 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,63
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 85
111.3 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,29
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
111.5 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,50
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 57/1
111.5 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,85
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
111.6 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,12
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
111.8 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,55
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
112.7 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,04
Економія при броні: -2,29 грн