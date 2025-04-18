Гель-бальзам для тіла з бішофітом 911 Ваша служба порятунку (Gel-balm for body with bischofite 911 Your rescue service)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Київ
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
70,50
Економія при броні: -18,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
67,23
Економія при броні: -4,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
51,68
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,95
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,51
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,02
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
51,62
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
77,29
Економія при броні: -3,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,50
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,23
Економія при броні: -2,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,32
Економія при броні: -3,57 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,08
Економія при броні: -3,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,00
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,16
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
51,59
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,95
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,39
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
66,23
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,88
Економія при броні: -3,13 грн