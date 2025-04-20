Гель-бальзам для тіла з бішофітом 911 Ваша служба порятунку (Gel-balm for body with bischofite 911 Your rescue service)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,67
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
51,50
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,12
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,38
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,27
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,85
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,38
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,11
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
78,48
Економія при броні: -4,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,35
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,14
Економія при броні: -3,49 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,74
Економія при броні: -2,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
79,12
Економія при броні: -5,49 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,29
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,37
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
51,72
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,36
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,70
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
66,89
Економія при броні: -4,20 грн