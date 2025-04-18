Гель-бальзам для тіла з бішофітом 911 Ваша служба порятунку (Gel-balm for body with bischofite 911 Your rescue service)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,36
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,54
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,45
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,21
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,50
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,93
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,93
Економія при броні: -3,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,83
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,88
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,24
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,54
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
78,95
Економія при броні: -4,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,45
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,49
Економія при броні: -3,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,73
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,65
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,49
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,41
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,56
Економія при броні: -3,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,99
Економія при броні: -3,09 грн