Гель-бальзам для тіла з бішофітом 911 Ваша служба порятунку (Gel-balm for body with bischofite 911 Your rescue service)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,10
Економія при броні: -3,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,32
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,50
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,92
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,03
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,15
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
51,77
Економія при броні: -2,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,01
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
51,92
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,17
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,40
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,32
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,29
Економія при броні: -2,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,09
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,04
Економія при броні: -3,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,45
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,85
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,48
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 1-ої танкової бригади, 29
4.0 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,48
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,92
Економія при броні: -3,17 грн