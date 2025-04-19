Гель-бальзам для суглобів з хондроїтином 911 Ваша служба порятунку (Gel-balm for joints with chondroitin 911 Your rescue service)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,79
Економія при броні: -3,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
58,94
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,68
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,55
Економія при броні: -8,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,49
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,33
Економія при броні: -6,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,30
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
57,07
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
58,95
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
58,25
Економія при броні: -5,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,63
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,59
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,41
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,45
Економія при броні: -4,15 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
66,07
Економія при броні: -3,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,48
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
84,78
Економія при броні: -11,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,57
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,58
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,47
Економія при броні: -3,12 грн