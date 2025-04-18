Гель-бальзам для суглобів з хондроїтином 911 Ваша служба порятунку (Gel-balm for joints with chondroitin 911 Your rescue service)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
58,72
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,79
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,47
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,45
Економія при броні: -6,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,05
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,48
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,64
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,37
Економія при броні: -3,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,94
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,98
Економія при броні: -7,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,58
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,57
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 181-Б
5.2 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,17
Економія при броні: -6,32 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,23
Економія при броні: -5,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
5.8 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,91
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,00
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
58,29
Економія при броні: -2,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
58,91
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,58
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,81
Економія при броні: -3,50 грн