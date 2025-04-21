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Зубна щітка Колгейт high density charcoal (Toothbrush Colgate high density charcoal)
Зубна щітка Колгейт high density charcoal (Toothbrush Colgate high density charcoal)
Миколаїв
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Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
278.1 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
154,39
Економія при броні:
-10,21 грн
144,18
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
281.0 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
152,99
Економія при броні:
-8,81 грн
144,18
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
402.9 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
132,60
Економія при броні:
-34,27 грн
98,33
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
406.9 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
159,40
Економія при броні:
-38,69 грн
120,71
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
409.5 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
130,20
Економія при броні:
-31,62 грн
98,58
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Морозна, 21
665.1 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
118,50
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
669.5 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
118,50
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
669.6 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
124,90
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
670.5 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
123,70
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
670.5 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
124,90
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Садова, 2-А
671.8 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
112,20
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Трускавець, вул. Шевченка Тараса, 23
680.5 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
131,10
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
686.6 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
123,70
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Львівська, 31
691.4 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
122,30
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 18
704.4 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
131,10
грн
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