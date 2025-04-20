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Зубна щітка Колгейт high density charcoal (Toothbrush Colgate high density charcoal)
Зубна щітка Колгейт high density charcoal (Toothbrush Colgate high density charcoal)
Львів
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Доступно в 6 аптеках у Львів
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
124,90
грн
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Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
123,70
грн
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.1 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
112,20
грн
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
118,50
грн
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
124,90
грн
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Морозна, 21
6.0 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
118,50
грн
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Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Львівська, 31
26.6 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
122,30
грн
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Зачиняється о 23:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 18
34.3 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
131,10
грн
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Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
64.4 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
123,70
грн
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Зачиняється о 23:00
Трускавець, вул. Шевченка Тараса, 23
72.2 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
131,10
грн
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Фармація
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Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
461.4 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
159,40
Економія при броні:
-38,69 грн
120,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
469.3 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
132,60
Економія при броні:
-34,27 грн
98,33
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
473.8 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
130,20
Економія при броні:
-31,62 грн
98,58
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
805.4 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
150,55
Економія при броні:
-6,37 грн
144,18
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
814.0 км
Зубна щітка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолів Україна
154,91
Економія при броні:
-10,73 грн
144,18
грн
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