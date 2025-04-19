Київ
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)

Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 132 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2165,00
Економія при броні: -145,15 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2099,02
Економія при броні: -79,17 грн
2019,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2105,52
Економія при броні: -85,67 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2160,33
Економія при броні: -140,48 грн
2019,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2099,22
Економія при броні: -79,37 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2112,82
Економія при броні: -92,97 грн
2019,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2127,24
Економія при броні: -107,39 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2133,73
Економія при броні: -113,88 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2136,98
Економія при броні: -117,13 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2111,61
Економія при броні: -91,76 грн
2019,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2127,44
Економія при броні: -107,59 грн
2019,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2161,75
Економія при броні: -141,90 грн
2019,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1629,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2140,43
Економія при броні: -120,58 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2096,38
Економія при броні: -76,53 грн
2019,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2167,03
Економія при броні: -147,18 грн
2019,85 грн
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