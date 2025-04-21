Київ
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)

Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 70 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2146,32
Економія при броні: -126,47 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2143,48
Економія при броні: -123,63 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2105,72
Економія при броні: -85,87 грн
2019,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2109,98
Економія при броні: -90,13 грн
2019,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2097,80
Економія при броні: -77,95 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2148,96
Економія при броні: -129,11 грн
2019,85 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2146,52
Економія при броні: -126,67 грн
2019,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2169,66
Економія при броні: -149,81 грн
2019,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2144,09
Економія при броні: -124,24 грн
2019,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2133,33
Економія при броні: -113,48 грн
2019,85 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2113,23
Економія при броні: -93,38 грн
2019,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2103,89
Економія при броні: -84,04 грн
2019,85 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2153,42
Економія при броні: -133,57 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2101,46
Економія при броні: -81,61 грн
2019,85 грн
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