Київ
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)

Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 158 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1878,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2161,54
Економія при броні: -141,69 грн
2019,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1878,30 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
0.7 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1920,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1878,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1878,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2135,36
Економія при броні: -115,51 грн
2019,85 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.8 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1920,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2133,94
Економія при броні: -114,09 грн
2019,85 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1878,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1878,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1878,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
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