Київ
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)

Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 98 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2135,36
Економія при броні: -115,51 грн
2019,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2136,17
Економія при броні: -116,32 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2121,15
Економія при броні: -101,30 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2090,90
Економія при броні: -71,05 грн
2019,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2129,47
Економія при броні: -109,62 грн
2019,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2268,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2115,87
Економія при броні: -96,02 грн
2019,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1624,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2167,03
Економія при броні: -147,18 грн
2019,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2164,59
Економія при броні: -144,74 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2147,54
Економія при броні: -127,69 грн
2019,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2167,23
Економія при броні: -147,38 грн
2019,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2095,37
Економія при броні: -75,52 грн
2019,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2157,89
Економія при броні: -138,04 грн
2019,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2152,82
Економія при броні: -132,97 грн
2019,85 грн
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