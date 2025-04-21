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Джгут кровоспинний турнікет Пітон-3 (Tourniquet hemostatic turnstile Piton-3)
Джгут кровоспинний турнікет Пітон-3 (Tourniquet hemostatic turnstile Piton-3)
Миколаїв
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Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
658.8 км
Джгут кровоспинний турнікет ПІТОН-3 №1
АВ-Фарма
343,00
грн
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Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
670.4 км
Джгут кровоспинний турнікет ПІТОН-3 №1
АВ-Фарма
335,50
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
670.5 км
Джгут кровоспинний турнікет ПІТОН-3 №1
АВ-Фарма
354,20
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
671.6 км
Джгут кровоспинний турнікет ПІТОН-3 №1
АВ-Фарма
350,40
грн
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