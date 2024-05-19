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Аденомак Плюс таблетки стрип у картонній упаковці, №60 - Львів (896394) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки (40)
1626,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
1454,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1634,81
Економія: -196,33 грн
1438,48 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1774,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1), стрип (4)
1440,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1774,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки (40)
1618,99
Економія: -51,18 грн
1567,81 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
1555,65
Економія: -118,69 грн
1436,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: таблетки (50)
1706,93
Економія: -115,63 грн
1591,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1774,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1774,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: таблетки (20)
1626,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
1567,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
1468,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1774,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1774,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), стрип (4)
1706,97
Економія: -169,31 грн
1537,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1774,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: таблетки (40)
1859,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1774,10 грн