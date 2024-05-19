Аденомак Плюс таблетки стрип у картонній упаковці, №60 - Харків (896394) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 84 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), стрип (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), стрип (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (33)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), стрип (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), стрип (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), стрип (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), стрип (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), стрип (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Подорожник
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Всього: упаковка (33)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), стрип (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134