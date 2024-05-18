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Аденомак Плюс таблетки стрип у картонній упаковці, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (896394) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), стрип (1)
1732,45
Економія: -88,45 грн
1644,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (131)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
1615,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
1797,82
Економія: -112,42 грн
1685,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
1694,32
Економія: -108,69 грн
1585,63 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), стрип (2)
1667,48
Економія: -101,48 грн
1566,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (131)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1615,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (131)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1615,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
1733,26
Економія: -118,28 грн
1614,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: стрип (3)
1468,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
1786,49
Економія: -224,05 грн
1562,44 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: таблетки (30)
1752,32
Економія: -130,00 грн
1622,32 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1), стрип (2)
1721,71
Економія: -123,07 грн
1598,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
1680,00
Економія: -90,60 грн
1589,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
1439,86 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
1602,49
Економія: -63,97 грн
1538,52 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: таблетки (40)
1772,69
Економія: -336,12 грн
1436,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: таблетки (20)
1731,68
Економія: -297,83 грн
1433,85 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: таблетки (10)
1632,71
Економія: -67,31 грн
1565,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1), стрип (5)
1803,68
Економія: -203,54 грн
1600,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (131)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1615,20 грн