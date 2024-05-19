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Аденомак Плюс таблетки стрип у картонній упаковці, №20 - Львів (896393) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
630,67
Економія: -0,84 грн
629,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (152)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
653,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (152)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
653,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (152)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
653,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (152)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
653,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (152)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
653,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (152)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
653,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
685,99
Економія: -69,09 грн
616,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (152)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
653,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
729,99
Економія: -113,09 грн
616,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
726,99
Економія: -110,09 грн
616,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
765,99
Економія: -149,09 грн
616,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2), стрип (1)
638,79
Економія: -34,79 грн
604,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
787,99
Економія: -171,09 грн
616,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
668,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (152)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
653,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
598,64
Економія: -22,64 грн
576,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
787,99
Економія: -171,09 грн
616,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
746,99
Економія: -130,09 грн
616,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
746,99
Економія: -130,09 грн
616,90 грн