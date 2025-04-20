Київ
Ємкість для збору сечі для чоловіків Пластілаб (Urine collection container for men Plastilab)

Ємкість для збору сечі для чоловіків Пластілаб (Urine collection container for men Plastilab)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Доступно в 143 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
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