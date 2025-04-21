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Ємкість для збору сечі для чоловіків Пластілаб (Urine collection container for men Plastilab)

Ємкість для збору сечі для чоловіків Пластілаб (Urine collection container for men Plastilab)

Вінниця (адресу не вказано)
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Доступно в 53 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
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