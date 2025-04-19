Київ
Ємкість для збору сечі для чоловіків Пластілаб (Urine collection container for men Plastilab)

Ємкість для збору сечі для чоловіків Пластілаб (Urine collection container for men Plastilab)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 92 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
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