Київ
Ємкість для збору сечі для чоловіків Пластілаб (Urine collection container for men Plastilab)

Ємкість для збору сечі для чоловіків Пластілаб (Urine collection container for men Plastilab)

Миколаїв (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 57 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
ГоловнаКошикОбране