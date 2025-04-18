Київ
Ємкість для збору сечі для чоловіків Пластілаб (Urine collection container for men Plastilab)

Ємкість для збору сечі для чоловіків Пластілаб (Urine collection container for men Plastilab)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 283 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
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