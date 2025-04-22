Кардонат кідді (Cardonat kiddy)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
398,72
Економія при броні: -51,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,70
Економія при броні: -55,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
425,33
Економія при броні: -68,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,70
Економія при броні: -55,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
415,90
Економія при броні: -49,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,70
Економія при броні: -55,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
394,13
Економія при броні: -62,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
392,12
Економія при броні: -60,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,70
Економія при броні: -55,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
408,10
Економія при броні: -41,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
397,16
Економія при броні: -66,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
395,12
Економія при броні: -63,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,70
Економія при броні: -55,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
395,69
Економія при броні: -45,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
402,69
Економія при броні: -52,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,70
Економія при броні: -55,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна