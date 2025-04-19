Кардонат кідді (Cardonat kiddy)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 280 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
404,10
Економія при броні: -57,28 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Меліса
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
391,89
Економія при броні: -13,93 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
393,00
Економія при броні: -61,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
403,23
Економія при броні: -71,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,70
Економія при броні: -61,80 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
405,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
391,92
Економія при броні: -44,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
394,46
Економія при броні: -62,54 грн