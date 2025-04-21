Кардонат кідді (Cardonat kiddy)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
400,72
Економія при броні: -55,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
411,80
Економія при броні: -52,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
400,19
Економія при броні: -44,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
401,70
Економія при броні: -42,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
400,40
Економія при броні: -45,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
393,93
Економія при броні: -38,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,70
Економія при броні: -62,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,70
Економія при броні: -62,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,70
Економія при броні: -62,50 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
418,53
Економія при броні: -62,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
401,10
Економія при броні: -61,96 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
408,16
Економія при броні: -60,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,70
Економія при броні: -62,50 грн