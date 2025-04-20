Кардонат кідді (Cardonat kiddy)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
411,01
Економія при броні: -55,28 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
409,30
Економія при броні: -47,60 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,80
Економія при броні: -60,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
397,90
Економія при броні: -36,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
406,03
Економія при броні: -61,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
398,30
Економія при броні: -46,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,80
Економія при броні: -60,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
394,40
Економія при броні: -32,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,80
Економія при броні: -60,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,70
Економія при броні: -60,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,80
Економія при броні: -60,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
409,30
Економія при броні: -47,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,80
Економія при броні: -60,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
426,75
Економія при броні: -70,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
409,30
Економія при броні: -47,60 грн