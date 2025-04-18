Кардонат кідді (Cardonat kiddy)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 287 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
392,05
Економія при броні: -57,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
405,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,80
Економія при броні: -57,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,80
Економія при броні: -57,50 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
409,30
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
405,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
405,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
405,70 грн