Кардонат кідді (Cardonat kiddy)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,80
Економія при броні: -59,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
398,10
Економія при броні: -35,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,80
Економія при броні: -59,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
395,46
Економія при броні: -71,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
418,40
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
391,74
Економія при броні: -36,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,80
Економія при броні: -59,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
399,05
Економія при броні: -48,01 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
421,80
Економія при броні: -59,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
399,70
Економія при броні: -75,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
393,03
Економія при броні: -62,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Кардонат Кідді капсули №30
Сперко Україна
399,60
Економія при броні: -37,20 грн