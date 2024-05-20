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Астресса капсули, №30 - Львів (899437) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3), капсули (1)
213,70
Економія: -19,70 грн
194,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4), капсули (2)
210,06
Економія: -16,06 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (19), капсули (1)
209,26
Економія: -15,26 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (20)
211,52
Економія: -17,52 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (16), капсули (1)
207,86
Економія: -13,86 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (44)
209,16
Економія: -15,16 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (11), капсули (2)
208,84
Економія: -14,84 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (4), капсули (1)
213,40
Економія: -19,40 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (24), капсули (2)
206,64
Економія: -12,64 грн
194,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (16)
211,58
Економія: -17,58 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (2), капсули (1)
212,18
Економія: -18,18 грн
194,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (6), капсули (1)
208,36
Економія: -14,36 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (4), капсули (2)
213,54
Економія: -19,54 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (26), капсули (1)
208,18
Економія: -14,18 грн
194,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (16)
213,70
Економія: -19,70 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (22), капсули (1)
209,96
Економія: -15,96 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (15), капсули (2)
212,28
Економія: -18,28 грн
194,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (8), капсули (1)
212,26
Економія: -18,26 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (16), капсули (3)
209,54
Економія: -15,54 грн
194,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (11), капсули (1)
206,02
Економія: -12,02 грн
194,00 грн