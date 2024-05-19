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Астресса капсули, №30 - Київ (899437) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (5)
209,46
Економія: -15,46 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (15)
213,56
Економія: -19,56 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (7)
209,00
Економія: -15,00 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (12)
206,24
Економія: -12,24 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (6)
207,88
Економія: -13,88 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (17), капсули (2)
211,30
Економія: -17,30 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (9), капсули (2)
210,58
Економія: -16,58 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (4), капсули (1)
210,86
Економія: -16,86 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (12)
207,98
Економія: -13,98 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (3), капсули (1)
208,86
Економія: -14,86 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (20), капсули (1)
211,44
Економія: -17,44 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (21), капсули (1)
209,12
Економія: -15,12 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (8), капсули (1)
213,56
Економія: -19,56 грн
194,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (6), капсули (2)
209,28
Економія: -15,28 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (11), капсули (1)
212,46
Економія: -18,46 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (14), капсули (2)
213,16
Економія: -19,16 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (13)
211,36
Економія: -17,36 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (18), капсули (2)
211,04
Економія: -17,04 грн
194,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (19)
207,36
Економія: -13,36 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (6), капсули (1)
208,22
Економія: -14,22 грн
194,00 грн