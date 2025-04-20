Антипапілома (Antipapilloma)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
85,10
Економія при броні: -14,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 94-А
6.6 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,80
Економія при броні: -8,90 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,04
Економія при броні: -5,41 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
63.6 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
76,43
Економія при броні: -2,80 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 17/3
64.5 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
64.9 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,90
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, пл. Ринок, 31
65.6 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,90
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 38
65.9 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
81,20
Економія при броні: -10,30 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
66.0 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
66.2 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 56-А
69.1 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
91.8 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
93.8 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
99.0 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
99.0 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 17
99.2 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Нововолинськ, вул. Шахтарська, 1
99.4 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 5-й, 9
100.9 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир