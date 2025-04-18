Антипапілома (Antipapilloma)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
85,50
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 23
5.3 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 52
5.4 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5
6.0 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
6.2 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
6.3 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
7.2 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
7.4 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
80,30
Економія при броні: -7,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
8.2 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
8.2 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
8.3 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,40 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
63,00
Економія при броні: -1,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 53-Д
8.8 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
81,10
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
8.8 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 75/2
8.9 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
9.6 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 94
9.9 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
85,10
Економія при броні: -12,00 грн