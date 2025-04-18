Антипапілома (Antipapilloma)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,90
Економія при броні: -7,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
81,20
Економія при броні: -8,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,90
Економія при броні: -7,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
85,50
Економія при броні: -13,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,90
Економія при броні: -7,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
81,20
Економія при броні: -8,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -7,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бригади Хартія, 24/17
7.8 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
81,20
Економія при броні: -8,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,90
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -7,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,90
Економія при броні: -7,60 грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:50
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 38
54.9 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,90
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
102.3 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, вул. Незалежності, 16
102.6 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
77,30
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,90
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
130.4 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,90
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
132.3 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
85,10
Економія при броні: -14,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Розсошенці, вул. Геофізична, 6
134.6 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
81,20
Економія при броні: -1,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Шевченка, 128
164.9 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
81,20
Економія при броні: -10,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 48-В
166.1 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,80
Економія при броні: -9,20 грн