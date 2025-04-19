Антипапілома (Antipapilloma)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
76,00
Економія при броні: -10,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,60
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
81,20
Економія при броні: -9,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
81,20
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
4.8 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
81,20
Економія при броні: -9,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
81,10
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
8.1 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
84,60
Економія при броні: -12,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
8.4 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,80
Економія при броні: -8,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
8.8 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
85,50
Економія при броні: -13,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
9.1 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
81,10
Економія при броні: -9,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
9.7 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,80
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
81,10
Економія при броні: -9,40 грн
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 2-А
26.2 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
81,10
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 48-В
29.9 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,80
Економія при броні: -8,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
67.1 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
74,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.9 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
74,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
70.0 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
74,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
71.2 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
79,80
Економія при броні: -9,20 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
71.8 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
82,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
72.4 км
Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл №1
Еліксир
85,10
Економія при броні: -14,20 грн