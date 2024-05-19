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Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл - Львів (878573) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Болехівська, 53
Всього: упаковка (1)
78,12
Економія: -18,47 грн
59,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
66,60
Економія: -6,95 грн
59,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Шкільна, 3
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -20,85 грн
59,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Угринів, вул. Хіміків, 9
Всього: упаковка (1)
73,00
Економія: -13,35 грн
59,65 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
70,44
Економія: -10,79 грн
59,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 27-В
Всього: упаковка (2)
71,99
Економія: -12,34 грн
59,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (2)
66,17
Економія: -5,22 грн
60,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 46-А
Всього: упаковка (1)
80,03
Економія: -20,38 грн
59,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
Всього: упаковка (2)
67,07
Економія: -5,81 грн
61,26 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 12
Всього: упаковка (1)
75,02
Економія: -15,37 грн
59,65 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 14
Всього: упаковка (2)
75,50
Економія: -15,85 грн
59,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (3)
76,30
Економія: -16,65 грн
59,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ківерці, вул. Філатова, 6
Всього: упаковка (1)
93,40
Економія: -33,75 грн
59,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кути, вул. Тюдівська, 7
Всього: упаковка (1)
85,50
Економія: -25,85 грн
59,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 55/2
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -20,85 грн
59,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 82
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -22,85 грн
59,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 15
Всього: упаковка (1)
82,90
Економія: -23,25 грн
59,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, пл. Привокзальна, 44
Всього: упаковка (1)
70,10
Економія: -10,45 грн
59,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
Всього: упаковка (1)
68,77
Економія: -7,75 грн
61,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 70
Всього: упаковка (1)
78,00
Економія: -18,35 грн
59,65 грн