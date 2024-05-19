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Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл - Київ (878573) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
70,88
Економія: -5,32 грн
65,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (1)
67,03
Економія: -5,94 грн
61,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (2)
74,59
Економія: -13,62 грн
60,97 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (1)
66,49
Економія: -5,98 грн
60,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
Всього: упаковка (1)
68,77
Економія: -7,75 грн
61,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, пл. Привокзальна, 44
Всього: упаковка (1)
70,10
Економія: -10,45 грн
59,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 70
Всього: упаковка (1)
78,00
Економія: -18,35 грн
59,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Пирятин, пл. Незалежності, 2-В
Всього: упаковка (1)
77,30
Економія: -17,65 грн
59,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (2)
71,68
Економія: -10,43 грн
61,25 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (2)
70,74
Економія: -11,09 грн
59,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мена, вул. Сіверський Шлях, 28/2
Всього: упаковка (1)
88,32
Економія: -28,67 грн
59,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Шевченка, 7/4
Всього: упаковка (1)
73,99
Економія: -14,34 грн
59,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гайворон, вул. Центральна, 97-М
Всього: упаковка (1)
73,33
Економія: -13,68 грн
59,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (2)
65,39
Економія: -4,44 грн
60,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (2)
67,81
Економія: -6,93 грн
60,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 82
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -22,85 грн
59,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Львівське, 55/2
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -20,85 грн
59,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
Всього: упаковка (1)
70,00
Економія: -8,71 грн
61,29 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Перемоги, 105
Всього: упаковка (2)
69,96
Економія: -8,67 грн
61,29 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
Всього: упаковка (2)
75,90
Економія: -16,25 грн
59,65 грн