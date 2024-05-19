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Антипапілома Гель від папілом та бородавок гель 10 мл - Харків (878573) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (4)
73,71
Економія: -14,06 грн
59,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
68,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Всього: упаковка (1)
62,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (6)
72,47
Економія: -11,09 грн
61,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
66,90
Економія: -7,25 грн
59,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 160-К
Всього: упаковка (1)
71,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вальтера Академіка, 6-А
Всього: упаковка (1)
71,23 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 7
Всього: упаковка (1)
71,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, вул. Сумський Шлях, 163-Г
Всього: упаковка (1)
70,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 61
Всього: упаковка (1)
71,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
80,80
Економія: -21,15 грн
59,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
66,38
Економія: -5,04 грн
61,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
66,14
Економія: -5,28 грн
60,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
Всього: упаковка (1)
70,00
Економія: -8,71 грн
61,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 41-Б
Всього: упаковка (2)
78,50
Економія: -18,85 грн
59,65 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
Всього: упаковка (2)
75,90
Економія: -16,25 грн
59,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: упаковка (2)
69,00
Економія: -7,80 грн
61,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 28
Всього: упаковка (1)
62,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Перемоги, 105
Всього: упаковка (2)
70,08
Економія: -8,79 грн
61,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
66,48
Економія: -5,39 грн
61,09 грн