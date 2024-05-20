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Аллева сироп флакон 150 мл, №1 - Одеса (501466) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
357,00
Економія: -110,40 грн
246,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
294,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
280,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
274,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
268,20 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
301,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
350,10
Економія: -80,50 грн
269,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
268,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
279,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
272,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (3)
275,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
281,70 грн
Верона
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (1)
301,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
301,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
357,00
Економія: -110,40 грн
246,60 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
Всього: упаковка (1)
279,60 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
301,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
Всього: упаковка (2)
268,20 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
301,40 грн