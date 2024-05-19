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Аллева сироп флакон 150 мл, №1 - Київ (501466) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
339,40
Економія: -92,80 грн
246,60 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
344,30
Економія: -83,64 грн
260,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
357,30
Економія: -110,70 грн
246,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
326,40
Економія: -79,29 грн
247,11 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (2)
342,40
Економія: -95,80 грн
246,60 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (5)
247,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
316,25
Економія: -9,49 грн
306,76 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
Всього: упаковка (2)
350,10
Економія: -80,50 грн
269,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
334,65
Економія: -10,04 грн
324,61 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (1)
342,50
Економія: -95,90 грн
246,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Всього: упаковка (1)
298,70
Економія: -29,10 грн
269,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гарматна, 26/2
Всього: упаковка (1)
342,40
Економія: -95,80 грн
246,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Всього: упаковка (3)
335,50
Економія: -65,90 грн
269,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (1)
310,10
Економія: -9,30 грн
300,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (1)
340,80
Економія: -94,20 грн
246,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 132
Всього: упаковка (1)
339,40
Економія: -92,80 грн
246,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Всього: упаковка (1)
339,40
Економія: -92,80 грн
246,60 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
310,10
Економія: -9,30 грн
300,80 грн
Доброго здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
293,90
Економія: -24,30 грн
269,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
328,10
Економія: -9,84 грн
318,26 грн