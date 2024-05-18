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Аллева сироп флакон 150 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (501466) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (3)
269,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
335,50
Економія: -65,90 грн
269,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
332,40
Економія: -85,80 грн
246,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
335,50
Економія: -88,90 грн
246,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
349,70
Економія: -80,10 грн
269,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
247,14 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (3)
349,70
Економія: -80,10 грн
269,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Всього: упаковка (1)
259,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
299,00
Економія: -29,40 грн
269,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
342,40
Економія: -95,80 грн
246,60 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
269,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
297,00
Економія: -39,00 грн
258,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (1)
297,00
Економія: -39,00 грн
258,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Всього: упаковка (1)
247,29 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
282,00
Економія: -40,00 грн
242,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
286,60
Економія: -17,00 грн
269,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
300,00
Економія: -50,00 грн
250,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Всього: упаковка (1)
335,50
Економія: -88,90 грн
246,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 145
Всього: упаковка (1)
284,00
Економія: -14,40 грн
269,60 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, вул. Авраменка, 4
Всього: упаковка (1)
287,00
Економія: -38,00 грн
249,00 грн