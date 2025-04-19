Віснеурокс ЛФ (Visneurox LF)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
759,35
Економія при броні: -49,14 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,93
Економія при броні: -121,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
672,60
Економія при броні: -48,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
727,84
Економія при броні: -133,59 грн