Київ
Віснеурокс ЛФ (Visneurox LF)

Віснеурокс ЛФ (Visneurox LF)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 382 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
624,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
590,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
591,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
667,90
Економія при броні: -30,70 грн
637,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
566,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
745,82
Економія при броні: -36,53 грн
709,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
732,99
Економія при броні: -143,85 грн
589,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
746,00
Економія при броні: -30,76 грн
715,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
556,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
594,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,51
Економія при броні: -58,77 грн
655,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
601,50 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
826,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
673,50
Економія при броні: -36,30 грн
637,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
727,43
Економія при броні: -105,69 грн
621,74 грн
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